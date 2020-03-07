Yunanistan sınırından dikkat çeken iddia: Sığınmacılar İstanbul'a dönüyor!

Türkiye’nin Avrupa sınırını sığınmacılara açmasıyla birlikte binlerce kişi Yunanistan’a kara ve deniz yoluyla geçmeye çalışıyor. Yunan güvenlik güçleri sığınmacıların sınırı geçmesini önlemek için sert müdahalelerde bulunurken, bölgeden dikkat çeken bir iddia geldi. Yunan basın kuruluşları, sınırı geçemeyen sığınmacıların İstanbul’a dönmeye başladığını iddia etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Meriç sınırında Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılar, Yunan sınır muhafızları tarafından tazyikli suyla engellenmişti.

Kastanies Sınır Kapısı'na getirilen Yunan polis araçlarının sınırı zorlayan sığınmacıları püskürtmek için kullandığı tazyikli suya ara ara mavi renk karıştığı görülmüştü. Renkli su kullanılmasına gerekçe olarak sınırı geçmeye başaranların "anında tespit edilmesi ve tutuklanması" olduğu belirtiliyor.

Atina yönetimi, "sınırların ne pahasına olursa olsun korunacağını" söylüyor.



Yunan makamları, son 24 saat içinde 2 bin 900 sığınmacının sınırı geçmesinin önlendiği ve sınırını geçmeyi başaran 24 sığınmacının gözaltına alındığını açıkladı.

Aynı açıklamaya göre son bir hafta içinde toplam 39 bin sınır geçme teşebbüsünün önlendiği ve sınırı geçerek gözaltına alınanların sayısının 254 olduğu belirtildi.

'BİR ÇOK KİŞİ İSTANBUL'A GERİ DÖNMEYE BAŞLADI' İDDİASI

Sınırın Türkiye tarafında canlı yayınlar yapan Yunan televizyon muhabirleri ise sınır bölgesinde toplanan sığınmacıların cep telefonlarına "İstanbul'a dönmek isteyenlere otobüsler tahsis edildiği" mesajları geldiğini ve bir çok sığınmacının İstanbul'a geri dönmeye başladığını öne sürdüler.

Yunan basının bir bölümü gerek sınır bölgesine gerek Yunan adalarına "bir çok silahlı milliyetçi gurupların geldiğini ve sınırı geçmeye çalışanlara silahlarıyla terör estirdiklerini" iddialarına yer veriyor.

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, bir televizyon kanalının programında konuşurken bu haberlere değindi ve "Sınırları koruma bahanesiyle üstlerine vazife edinen bazı silahlı gurupların toplanması gerekir" dedi.