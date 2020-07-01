Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 58 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 29 Haziran saat 07.37'de, Dikili ilçesi Bademli açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup sığınmacının olduğuna yönelik ihbar alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 49 sığınmacı kurtarıldı.

Ayrıca 30 Haziran saat 09.40'da, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik ihbar alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ahşap tekne içerisindeki 9 sığınmacı da ekipler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.