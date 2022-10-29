Yunanistan ve Suriye sınırında 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan ve Suriye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve 1 diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

DHA