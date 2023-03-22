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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı
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FETÖ şüphelisi eski yarbay, Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isterken yakalanıp, tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi, meslekten ihraç eski yarbay E.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİKTEN SONRA TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.T., adliyeye sevk edildi. E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler yunanistan tutuklama fetö
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