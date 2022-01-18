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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler fetö yunanistan
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