Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi!
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Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gökçeada, Edirne ve Çanakkale'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Oyion Oros bölgesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre uzaklıkta olan depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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