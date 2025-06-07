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Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi!

Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi!
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Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gökçeada, Edirne ve Çanakkale'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Oyion Oros bölgesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre uzaklıkta olan depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

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Etiketler Çanakkale ege ege denizi gökçeada açıkları Yunanistan  deprem
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