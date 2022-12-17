Yunanistan'dan küstah taciz! Savaşan şahinlerimiz peş peşe havalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO’nun NEXUS ACE görevinin, Yunanistan’a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldığını, gerekli karşılığın verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilen ilişkilerde Yunanistan durumu zora sokmaya devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan için "Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor. 'Atina'yı vurur' diyor. Eee vuracak tabii; Sen rahat durmazsan, ABD'den adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" demişti.

Erdoğan'ın bu sert açıklaması üzerine Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunanistan'ın egemenliğine meydan okuyan her gürlü girişime karşı tepkilerinin "amansız" olacağını söyleyerek "Tüm senaryolara hazırlık yapıyoruz, her senaryoya verecek bir yanıtımız var. Yunanistan zor bir rakiptir, güçlüdür ve gerektiğinde acımasız olacak. Bunu herkes bilir; dostlar, ortaklar, müttefikler ve kendilerini bize muhalif ve düşman olarak tanımlayanlar" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gergin ortamda bugün Türkiye ile Yunanistan arasında gökyüzünde sıcak bir temas yaşandı.

NATO ile koordineli NEXUS ACE eğitim görevi için havalanan AWACS uçağı Ege Denizi üstündeki uluslararası hava sahasında Yunanistan savaş uçakları tarafından engellenmeye çalışıldı.

Bu engelleme sonrasında AWACS uçağına eşlik eden savaşan şahinlerimiz Yunanistan savaş uçaklarına gerekli karşılığı verdi.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO’nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan’a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."