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  3. 02 Mayıs 2018 22:25

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: ''Sorunun panzehiri...''

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Vitsas, adalarda sorunlar ve göç sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: ''Sorunun panzehiri...''
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Ülkesindeki sığınmacı sorununa ilişkin konuşan Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Vitsas, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Bu sorunun panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mutabakatıdır" dedi.

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Midilli'de düzenlenen 14'üncü Kuzey Ege Kalkınma Konferansı kapsamında bir panelde, Yunan adalarındaki sığınmacı sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"EGE ADALARINDAKİ HALKIN SABRINA..."

Göç politikasının sadece sığınmacıların tutulduğu Ege Adaları'ndaki halkın sabrına dayandırılamayacağını belirten Vitsas, aşırı kalabalık kamplardaki sığınmacı sayısının Eylül 2018'e kadar kapasitelerine göre düşürüleceğini açıkladı.

"AVRUPA ÜLKELERİ, İMZALADIKLARI GÖÇMEN MUTABAKATINA UYSUN"

Vitsas, sığınmacılara ilişkin faaliyetlerinde Cenevre Sözleşmesi'ne göre hareket ettiklerine işaret ederek, "Öte yandan, Avrupa ülkelerinin kapalı sınır politikasının panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki (göçmen) mutabakattır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

göç bakanı , yunanistan , sığınmacı
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