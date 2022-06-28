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Yunanistan'ın geri ittiği 154 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 154 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 154 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Çeşme, Karaburun ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve mahsur kalan toplamda 154 kaçak göçmenin olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, göçmenleri kıyıya çıkarttı. İşlemleri tamamlanan 154 göçmenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği belirtildi. Öte yandan yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 2 şüpheli, Karaburun ilçesi açıklarında yakalandı. 

DHA

Etiketler yunanistan türkiye göçmen
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