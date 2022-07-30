Yunanistan'ın ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Ege Denizi'nde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından Türk kara sularına itilen 2 mülteci botundaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nin Çeşme batısında, dün Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 mülteci botunun Türk kara sularına itildiği tespit edildi. Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile yapılan tespit üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bilgi verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının müdahalesi ile düzensiz göçmenler kurtarıldı.

DHA