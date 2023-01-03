  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yunanistan'ın ölüme ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncelleme:

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Etiketler yunan ölüm göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve memur emeklisine yüzde 25 zam! Yeni maaşları tek tek hesapladık
Kırtasiyedeki taciz rezaletinde yeniden gözaltı kararı
Sis kazaları beraberinde getirdi: 10 araç birbirine girdi!
Kılıçdaroğlu: ''Kayyum atama aptallığına kalkışmak terörizmdir''
Gram altından yeni rekor: 1.125 TL görüldü!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç anlar
Süper Lig'te transfer bombası patlıyor! Eden Hazard geliyor!
İstanbul'u kana bulayacaktı! Yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
2023 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Merve Dizdar ile Uğur Uzunel aşk mı yaşıyor?