Yunanistan'ın ölüme ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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