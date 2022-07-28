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Yunus polisinden şüpheliye dayak! Emniyet harekete geçti

Yunus polisinden şüpheliye dayak! Emniyet harekete geçti

İstanbul Beyoğlu'nda denetim yapan polislerin bir şüpheliye şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Emniyet'ten açıklama geldi. Açıklamada, ''Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır'' denildi.

Tarlabaşı Mahallesi'nde dün uyuşturucu denetimleri sırasında, çekilen görüntülerde polis memurlarının bir şüpheliye küfredip, tokat atmaları yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik denetimler esnasında bir şahsın, denetim yapılmasını engellemek amacıyla, görevli personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında, tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Ancak suç ve suçluyla mücadele ederken buna halel getirmemek temel prensibimizdir. Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

 

DHA

Etiketler beyoğlu yunus polisi dayak şüpheli
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