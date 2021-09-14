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Yürek yakan olay: Bebeği sezaryenle alınan kadın koronavirüsten öldü

Yürek yakan olay: Bebeği sezaryenle alınan kadın koronavirüsten öldü

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korovirüs teşhisi konulan 8 aylık hamile Havva Cağcağ (30), hayatını kaybetti.

Samsun'da yaşayan hamile Havva Cağcağ, 3 hafta önce rahatsızlanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerde Cağcağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi öncesi sezaryen doğuma alınan Cağcağ, dünyaya erkek bir bebek getirdi.

Doğum sonrası koronavirüs tedavisine başlanan Cağcağ'ın, 1 hafta önce durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Cağcağ, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cağcağ'ın hamile olması nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.

Hayatını kaybeden Havva Cağcağ için Korgan ilçesine bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Havva Cağcağ, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Etiketler korona koronavirüs
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