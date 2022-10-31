Yürek yakan olay: İzmir’de evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Helvacı köyü Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 222. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Alevler kontrol altına alındıktan sonra içeriye giren ekipler, Cavit-Necibe A. çiftinin 3 yaşındaki oğlu Derman A.’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Ali Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.