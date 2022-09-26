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Yürek yakan olay: Küçük kız 20'nci kattan düştü

Yürek yakan olay: Küçük kız 20'nci kattan düştü

İstanbul'da gerçekleşen olayda anne ve baba evde tartışırken 3 yaşındaki kız çocuğu 20'nci kattaki evlerinden beton zemine düştü.

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Cumartesi gece saatlerinde eski karı ve koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bu sırada 3 yaşındaki çocuk, 20'nci kattaki evlerinden düşerek hayatını kaybetti. Acılı annenin çocuğuna sarıldığı anlar yürekleri yaktı.

20'NCİ KATTAN DÜŞTÜ
Olay, Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, eski eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti.

YÜREK YAKAN AN! ÖLEN ÇOCUĞUNA SARILDI
Acılı annenin, aşağı inip çocuğuna sarılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Etiketler anne baba
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