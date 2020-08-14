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  3. 14 Ağustos 2020 21:41

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Korona testinde yeni fiyat

Yurt dışına çıkışlarda zorunlu PCR testi isteyen ülkelerde, PCR testi ücretleri 100 liradan 250 liraya yükseldi.

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Korona testinde yeni fiyat
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Bugün itibarıyla yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücreti 110 liradan 250 liraya çıkartıldı.

Haber Global'da yer alan habere göre yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında yapılan testin ücreti 250 liraya çıkartıldı. Görevi gereği yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ücret alınmayacak.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.

PCR; vücutta herhangi  bir virüs ya da bakterinin adeti çok az olsa bile yakalanmasını sağlayan bir ileri tanı yöntemidir.  

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