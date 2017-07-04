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  3. 04 Temmuz 2017 17:24

Yurt dışına kaçacaklardı... Yakalandı

Tekirdağ'da haklarında arama kararı bulunan 4 PKK'lı terörist yurt dışına kaçarken yakalandı.

Yurt dışına kaçacaklardı... Yakalandı
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, haklarında arama kararı bulunan ve  yurtdışına kaçmak için hazırlık yapan 4 PKK'lı terörist ile 1 organizatörü yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan terör örgütü PKKüyesi 4 kişinin, kişi başı 5 bin euro'ya anlaştıkları kişilerce TIR'la yurtdışına kaçırılacakları bilgisine ulaştı. Jandarma, Tekirdağ- Malkara karayolu üzerindeki İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği operasyonda, yurtdışına kaçmak için TIR'a binme hazırlığı yapan PKK'lılar M.Ş., A.A., N.G. ve L.A.'yı organizatör Y.A. ile birlikte yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda kolluk güçlerinin yaptığı etkili mücadele sonucu ciddi darbeler alan terör örgütü, içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulmak için değişik faalilyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda bizzat örgüt içerisinde faaliyette bulunan örgüt üyeleri ve örgütsel suçlardan aranan şahısları yurtdışına kaçırma arayışına girdiği belirlenmiştir. Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ankara merkezli organize bir suç örgütü tarafından söz konusu şahısları kişi başı 5 bin euro karşılığında yurt dışına kaçıracakları tespit edilmiş, yapılan operasyonla plakası belirlenen bir TIR'da 1 organizatör ve aranan 4 kişi yakalanmıştır."

Gözaltına alınan 4 PKK'lı ile organizatörün soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.

DHA

tekirdağ , yurt dışı , terörist , pkk