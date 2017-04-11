Marmara Denizi'nde deprem !
Marmara Denizi'nde deprem !
Erdoğan yıllar sonra onayladı
Erdoğan yıllar sonra onayladı
O ülkede 2 Türk otelden kaçırıldı
O ülkede 2 Türk otelden kaçırıldı
İki büyük aşiret referandum kararını açıkladı
İki büyük aşiret referandum kararını açıkladı
Havalimanından dumanlar yükseliyor !
Havalimanından dumanlar yükseliyor !
İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşti
İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşti
Trump ile Kim arasındaki restleşme adım adım savaşa gidiyor
Trump ile Kim arasındaki restleşme adım adım savaşa gidiyor
Yazı özleyenlere güzel haber ! Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak
Yazı özleyenlere güzel haber ! Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak
  1. 11 Nisan 2017 23:01

Yurt dışındaki oy pusulaları getirildi

Yurt dışında kullanılılan oy pusulaları Türkiye'ye getirildi.

Yurt dışındaki oy pusulaları getirildi
A+ A-

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından, Türk Hava Yolları (THY) uçağının Esenboğa Havalimanı'na getirdiği 190 torba oy pusulası, ATO Kongre Merkezi'nde kapısında 5 asma kilidin olduğu özel güvenlikli salona konuldu.

Planlama dahilinde Fransa'nın tamamı ile Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin bir bölümünü kapsayan Münih-Lion hattınında toplanan ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile Esenboğa Havalimanı'na getirilen 190 diplomatik torbadaki oylar, işlemlerin ardından ATO'ya getirildi.

190 torba oy pusulası, ilçe seçim kurulu üyeleri, parti temsilcileri ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Afife Nezgitli Yıldırım kontrolünde

ATO Kongre Merkezi'ne ulaştırıldı. Burada, anahtarları parti temsilcilerinde bulunan 5 asma kilit altındaki özel güvenlikli salonda, Türkiye'de oy verme işleminin sona ereceği 16 Nisan saat 17.00'ye kadar bekletilecek.

AA

oy pusulası , yurt dışı , türkiye , anayasa