Yurt dışından alışverişe aylık ürün sınırı getirildi

Geçtiğimiz ay yurt dışından alınan 22 euronun altındaki ürünlere vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından hükümetten ithalatı kısıtlamaya dönük bir hamle daha geldi. Yani yurt dışından bir ay içerisinde en fazla beş ürün satın almaya izin veriliyor.

Daha önce Amazon, Alibaba gibi uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu (150 TL) aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırılmıştı. Bundan böyle e-ticaret şirketleri aracılığı ile yurt dışından 1 euroya da ürün getirilse vergi ödenecek. Posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18-20 oranında gümrük vergisi uygulanacaktı.