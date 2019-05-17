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  3. 17 Mayıs 2019 16:51

Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili bir değişiklik daha

Yurt dışından telefon getirip kullanma sürecine yönelik önemli bir değişiklik daha yapıldı. Başkasının pasaportu üstüne telefon kaydettirip kendi hattınızla kullanma devri sona erdi.

Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili bir değişiklik daha
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Resmi gazetede yayımlanan “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kapsamında başkasının pasaportu üstüne telefon kaydettirip kendi hattınızla kullanma devri sona erdi.

Bundan sonra yurt dışından gelen telefonlar sadece yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılabilecek.

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