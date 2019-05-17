Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili bir değişiklik daha

Resmi gazetede yayımlanan “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kapsamında başkasının pasaportu üstüne telefon kaydettirip kendi hattınızla kullanma devri sona erdi.
Bundan sonra yurt dışından gelen telefonlar sadece yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılabilecek.
Yurt dışından alışverişte kötü haber ! İşte vergilendirilmiş fiyatlar...
Yurtdışından telefon getirme süresi 3 yıla çıkarıldı
Yurtdışı e-ticaret alışverişlerinde vergi muafiyeti kaldırıldı !