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Yurt dışından tedarik edilen ilaçlar için yeni karar

Yurt dışından tedarik edilen ilaçlar için yeni karar
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yurt dışında ilaç teminine yönelik yönetmeliği yayımlandı. Yurt dışından tedarik edilen ilaçlar için Türkiye’de yerleşik temsilci bulunması zorunlu olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, yurt dışı ilaç tedarikçileri ilgili yükümlülükleri karşılamak kaydıyla temsilci olabilecekler.

 Beşeri tıbbi ürünlerin temsilcisinin ilgili beşeri tıbbi ürün için yönetmelik kapsamında Türkiye’de yürütülecek faaliyetler için münhasıran tek yetkili olması zorunlu tutuldu. Yurt dışından toplu ilaç temini için başvurular Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak yalnızca hastaneler tarafından yapılacak. Toplu temin istisna olmak kaydıyla yurt dışından ilaç temini kapsamında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından kuruma direkt başvuru yapılamayacak.

Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen yurt dışı ilaç tedarikçileri ile temsilcilere kurumca ithalat kısıtlaması da dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan her türlü yaptırım uygulanabilecek, faaliyetlerden men kararı verilebilecek. Men kararı uygulanan yurt dışı ilaç tedarikçilerinin var olan ithalat izinleri iptal edilecek.

Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğünde hazirana kadar değişen tarihlerde kademeli geçiş öngörülüyor.

 

Etiketler Yurt dışından tedarik edilen ilaçlar karar düzenleme resmi gazete
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