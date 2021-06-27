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Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerle ilgili yeni karar

Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerle ilgili yeni karar

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bazı ülkelerden Türkiye'ye girişlerde uygulanan zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.

Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerle ilgili yeni genelge yayımlandı. 

İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek.

1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan’dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek.

Etiketler havalimanı zorunlu karantina karantina yurtdışı
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