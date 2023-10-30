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Yurtta kalan 18 öğrenci hastanelik oldu

Yurtta kalan 18 öğrenci hastanelik oldu
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Afyonkarahisar'da kaldıkları yurtta yemekten zehirlenen 18 lise öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan 18 öğrenci, saat 03.00 sıralarında bulantı ve kusma şikayetleriyle okul yönetimine başvurdu. İlk etapta öğrencilerden 13'ü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Bunların ardından 5 öğrenci daha aynı hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yemekten zehirlendiği belirlenen ve genel durumları iyi olan öğrencilerin gözetim altında tutulduğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler afyonkarahisar öğrenci yurdu yemek zehirlenme
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