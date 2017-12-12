Yurtta kalan 46 öğrenci zehirlendi

Rize'de üniversite kampusunun yemekhanesiyle Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunda yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 46 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.



Fener Mahallesinde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampusu yemekhanesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazıları, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen 46 öğrenci, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilere müdahale edilirken,rahatsızlanan başka öğrencilerin de hastaneye gelişi devam ediyor.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Rize'de üniversite öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesine başvurmayı sürdürüyor. Rize İl Sağlık Müdürlüğü Acil koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini hastanelerde görev başına çağırdı. Rize'deki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Karaman, kampus ve yurtta akşam yemeği yiyen öğrencilerin rahatsızlandığını ve hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi.Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

DÜN DE İZMİT'TE 40 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLMUŞTU

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 40 üniversite öğrencisi hastanelik olmuştu.