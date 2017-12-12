Yurtta kalan 60 öğrenci zehirlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 60 üniversite öğrencisi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitim gören bazı öğrenciler, kampüsteki yemekhanede yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülen öğrencilerden 43'ü Rize Devlet Hastanesi, 17'si ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine müracaat etti.

Genel sağlık durumları iyi olan öğrenciler müşahede altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından her 2 hastanenin acil servisine de personel takviyesi yaptı.

Menüdeki çorba, köfte, patates ve makarnadan inceleme için numune alındığı bildirildi.

Üniversite yöneticileri, hastaneleri ziyaret ederek öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.