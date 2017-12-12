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  3. 12 Aralık 2017 21:55

Yurtta kalan 60 öğrenci zehirlendi

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüsü yemekhanesi ile KYK'ya bağlı kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden 60 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yurtta kalan 60 öğrenci zehirlendi
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 60 üniversite öğrencisi, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitim gören bazı öğrenciler,  kampüsteki yemekhanede yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülen öğrencilerden 43'ü Rize  Devlet Hastanesi, 17'si ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine  müracaat etti.

Genel sağlık durumları iyi olan öğrenciler müşahede altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından  her 2 hastanenin acil servisine de personel takviyesi yaptı.

Menüdeki çorba, köfte, patates ve makarnadan inceleme için numune  alındığı bildirildi.

Üniversite yöneticileri, hastaneleri ziyaret ederek öğrencilerin  sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

DHA

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