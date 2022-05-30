Yusuf Yalmancı: ''Engelliler Haftasında 1500 Engelliye Tüm Engelleri Kaldırdık!''

Engelliliğin yalnızca engelli bireylerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sorun olmadığını belirten SAN Kuaför Kurucusu Yusuf Yalmancı, “Engelli bireylerimiz için bütün engelleri kaldırmalıyız. Birbirimize destek olmak, insan olmamızın gereklerinden bir tanesi.” ifadelerinde bulundu.

SAN Kuaför olarak Türkiye’nin pek çok büyük ilinde ve İstanbul’un farklı ilçelerinde kuaförlük hizmeti sunduklarını belirten Yusuf Yalmancı, 3 Aralık Engelliler Haftasında 1500 engelliye tüm engelleri kaldırdıklarını ifade etti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yalmancı, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Dünya üzerinde bütün bireylerin eşit şartlar altında yaşaması önemli. Çünkü kimse kimseden üstün değil. Dolayısıyla engelli bireylerimizin önündeki engelleri kaldırmamız, çok daha iyi bir dünyanın temellerini atmamız anlamına gelecek. SAN Kuaför olarak sadece 3 Aralık’ta değil, her zaman engelli bireylerimize destekte bulunuyoruz. Bizim için insanların mutlu bir şekilde yaşaması oldukça önemli. Çeşitli nedenlerden ötürü sağlık sorunları yaşayan ve engellilik sorunu yaşayan bireylerin kendilerini yalnız hissetmemeleri çok önemli. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta yer alabilmeleri için tüm engellerin kaldırılması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince engelleri kaldırmaya ve herkesin eşit şartlar altında yaşantılarını sürdürmelerine destek oluyoruz.”

Engellilik Sadece Engelli Bireylerin ve Ailelerinin Maruz Kaldığı Bir Sağlık Sorunu Değil

Engelliliğin yalnızca engelli bireylerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmadığının altını çizen Yusuf Yalmancı, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlerin altını çizdi: “Ne yazık ki konuyla ilgili yanlış bir algı var. Engellilik durumunun yalnızca engelli bireyleri kapsadığını düşünüyoruz. Oysa herkesi kapsayan bir durum. Bizim için önemli olan, engelli bireylerimizin kültürel ve sosyal hayatta kendilerine çok daha fazla yer bulabilmelerini sağlamak. Çalışmalarımızın temelinde bu düşüncenin yer aldığını söyleyebilirim.”

Birbirimize Destek Olmalıyız, İnsan Olmak Bunu Gerektirir

İnsanların birbirine destek olmasının insan olmanın bir sonucu olduğunu belirten Yusuf Yalmancı, “İnsan olmanın özünde, bir başkasının acısıyla hemhal olmak var. Sadece kendi sorunlarımızı önemser, diğer insanları umursamazsak doğamıza aykırı davranmamıza neden olur. SAN Kuaför olarak sadece 3 Aralık’ta değil her zaman engelli bireylere destek olarak onların eşit şartlar altında yaşantılarını sürdürmelerini sağlıyoruz.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.