Yusuf Yalmancı: Röfle Aslında Saç Tonlamadır

Röfle, saç renginin 1 ila 6 ton açılması işlemidir. Röflenin bir saç tonlama işlemi olduğunu belirten SAN Kuaför Sahibi Yusuf Yalmancı, “Röfle, özellikle bir dönem çok modaydı. Güzelliğine önem veren kadınlar tarafından röflenin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Sıklıkla omre ile karıştırılsa da ikisi arasında temel farklar bulunuyor.” ifadelerinde bulundu.

Röfle işlemi hakkında açıklamalarda bulunan Yusuf Yalmancı, röflenin saç rengini 1 ila 6 ton arasında açma işlemi olduğunu belirtti. SAN Kuaför olarak röfle işlemini uzman bir ekip ile gerçekleştirdiklerini belirten Yalmancı, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Röfle ile saç olduğundan çok daha açık bir görünüm elde eder. Fakat yapılan işlem, saçlarda yapay bir görüntü oluşmasını engeller. Doğal bir görünüm için röfle işlemini gerçekleştirecek kişilerin titiz bir çalışma benimsemesi çok önemli. İşlemlerin başarılı bir şekilde uygulanması, uygulamada da başarı elde edilmesini sağlar.”

Röflenin ince saçlarda çok daha iyi uygulandığının altını çizen Yalmancı, “Genellikle ince saçlarda röfle kendisini çok daha iyi gösterir. Birçok kadın, saçlarındaki beyazları kapatmak için röfleyi tercih ediyor. Röfle sayesinde hem beyazlar kapatılıyor hem de saçların çok daha ışıltılı bir görünüm elde etmesi sağlanıyor.” ifadelerinde bulundu.

Röfle ile Ombre Arasında Belirgin Farklar Var

Röfle ile ombre arasında belirgin farklar bulunduğunu belirten Yusuf Yalmancı, “Çoğu zaman röfle ve omre aynışeymiş gibi düşünülür. Aslında bu doğru değil. Röfle, saçların 1 ila 6 ton arasında açılmasıdır. Bazı saç telleri, çeşitli yöntemler dahilinde saçın kendi renginden çok daha fazla açılır. Yapılan işlemler sayesinde saçın gerçek rengi ile işlem yapılan saç telleri arasında bir geçiş yaratılmış olur. Omre ise saçlarda gölgelendirme oluşturmak amacıyla yapılır. Saçların boyları ve uçları, saçın kendi renginden daha açığa boyanır. Omre bir renklendirme tekniğidir ve saçların çok özel bir görünüm elde etmesini sağlar. SAN Kuaför olarak uzman ekibimizle birlikte her iki işlemi de gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin istekleri bizim için çok önemli. Bu nedenle profesyonel bir çalışma içerisindeyiz. Bu sayede müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılıyoruz.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.