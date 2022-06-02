Yusuf Yamanlar: İkinci El Araç Piyasasını İyi Analiz Etmek Gerekiyor

İkinci el araç piyasasını doğrudan etkileyen birkaç farklı parametre bulunduğunu belirten Yusuf Yamanlar, “İkinci el araç piyasasının durumunu anlayabilmek için titiz bir analiz oldukça önemli. Pazarı etkileyen farklı hususlar mevcut.” İfadelerinde bulundu.

Farklı sektörlerde çeşitli projelere yatırımlarda bulunan Yusuf Yamanlar hem otomotiv sektöründe hem de turizm sektöründe yer alıyor. Otomotiv sektörünün durumu hakkında açıklamada bulunan Yamanlar, özellikle ikinci el araç piyasasına yönelik değerlendirmeler yaptı: “Biliyorsunuz araç piyasasını etkileyen farklı unsurlar bulunuyor. Son zamanlarda pandemi etkisi, tedarik sorunu, Rusya-Ukrayna krizi gibi önemli konuların gündeme geldiğini ve bunların ikinci el araç piyasasını olumsuz bir şekilde etkilediğini gördük. Üretim azlığından dolayı ikinci el araçlara büyük bir yönelim olduğunu söyleyebilirim. Bu durum ise fiyatların artması gibi bir sonuca sebebiyet verebilir. Otomotiv sektörünün geleceğini öngörebilmek için verileri çok iyi okumak gerekiyor. Ayrıca sektörde yatırımda bulunacak kişilerin de bu hususlara dikkat etmesi çok önemli.”

İkinci El Araç Piyasasını Doğrudan Etkileyen Pek Çok Faktör Var

İkinci el araç piyasasını doğrudan etkileyen birçok husus bulunduğunu belirten Yusuf Yamanlar, “Son zamanlarda piyasadaki en büyük olumsuzluğun pandemi olduğunu gördük. Arz-talep dengesinin bozulması, birçok sorunu beraberinde getirdi. Her şeyden önce ikinci el araç fiyatlarında artış meydana geldi. Pandemi gibi Rusya-Ukrayna krizinin de olumsuz etkileri olduğunu ve ikinci el araç fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyleyebilirim. Piyasa hakkında yorum yapabilmek için analizlerin sistematik bir şekilde yapılması gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.

Sıfır Kilometrede Tedarik Sorunu Var, Bu Durum Satışları da Etkiliyor

Sıfır kilometrede tedarik sorunu bulunduğunu belirten Yusuf Yamanlar, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Sıfır kilometrede tedarik sorunu ortadan kalsaydı eğer, daha fazla sıfır araç satışı yapılacaktı. Bu durum, ikinci el araç piyasasını de etkileyecekti. Fakat şu anda böyle bir durumun meydana gelmediğini söyleyebilirim. Açıkçası otomotiv sektöründe rakamlar kötü olsa bile çok kötü bir durumun yaşanmadığını da belirtmek gerekiyor. Yapılan yatırımlar, atılacak doğru adımlar; sektörün canlanmasını sağlayacaktır. Bunun için sektörde bulunan firmaların akıllıca yatırımlarda bulunması oldukça önemli.”