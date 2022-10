Yusuf Yiğit Duman: ''Hep Daha Fazlası İçin Çalışıyorum''

Ünlü Rapçi Yiğit Duman, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan Filistin’le alakalı ve son single’ı ‘Vibe Is Tight’ın başarısına dair haberlerle gündem olmuştu.

SoundCloud’da 1.000.000 şarkı dinlenmesini 1 haftada aşan ‘ Vibe Is Tight ‘ isimli single’ı ile alakalı görüşlerini paylaşan sanatçı, şu sözlerle şarkıya bakış açısını paylaştı; “ İnsanların seveceği, kulağında sürekli dönüp duracağı şarkılar yapmak her zaman ilk odak noktalarımızdan biri bir projede. Bu yüzden de İngilizce albümden önce 2 adet İngilizce single yayınlayarak insanları albüme daha çok odaklamak istedik ve bütün yurt dışı piyasasına da gümbür gümbür bir albümün geleceğinin sinyallerini verdik. Hep daha fazlası için çalışıyorum. İnşallah her şey istediğimiz şekilde sonuçlanır. “

HAKSIZLIĞA VE ADALETSİZLİĞE TAHAMMÜLÜM YOK

Ünlü sanatçı aynı zamanda son single’ı ‘ Vibe Is Tight ‘ ile ilgili şarkıya ait şarkının ilk 4 günlük istatistiklerini hem yurt dışı hem Türk hayranlarına teşekkür ederek paylaştı. Paylaşımları yaparken ise İsrail’in ismini silerek yerine Palestine yazdı. Yaşanan bu olay gündem haline geldi. Yusuf Yiğit Duman, konuyla alakalı “ Her gün kaç tane masum insan zulme maruz kalıyor, kaç tane çocuk… Dünyadaki eşitsizlikten ve adaletsizlikten nefret ediyorum. En önemlisi ise Filistin bizim kutsal toprağımız. Orada böyle şeyler yaşanması kabul edilebilecek bir şey değil. Hiçbir yerde masum insanlara zulüm olmamalı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülüm yok. “ açıklamalarını yaptı.

YENİ PROJELER YOLDA

Yiğit Duman, önündeki takvimde yeni İngilizce single ve birkaç Türkçe şarkı yayınlayacaklarını ve yeni projelerin yolda olduğunu söyledi.

SoundCloud’un yanı sıra Spotify’da da ‘ Vibe Is Tight ‘ henüz ilk günlerinde 50.000 dinlenmeyi aştı. Ünlü Rapçi gelecek programında ‘ Bana Anlatma ‘ albümüne ait şarkılar yayınlayacaklarını söyledi. İngilizce single ve Türkçe şarkılardan sonra ise Yusuf Yiğit Duman, “ Yusuf Yiğit Duman, Sincerely “ isimli İngilizce albümünü yayınlamayı planladıklarını aktardı.