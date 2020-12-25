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YÜZ YÜZE SINAVLAR ARA TATİL SONRASINA KALDI!
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  3. 25 Aralık 2020 10:04

Yüz yüze sınavlar ara tatil sonrasına ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze sınavları erteledi. Ayrıca karne notu için sınava sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Yüz yüze sınavlar ara tatil sonrasına ertelendi!
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Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze sınavları erteledi. Ayrıca karne notu için sınava sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Öte yandan öğrenciler, sınavlarla ilgili dün sosyal medyada #ZiyaSelçukİstifa etiketiyle gündem oluşturmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada da İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurmuştu.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

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SÖMESTR TATİLİ ÜÇ HAFTAYA UZATILDI

 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İLKOKULLARDA SINAV YAPILMAYACAK

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.
 

 

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