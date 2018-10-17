Yüzde 200 zam gelmişti... Fiyatları düştü !

Geçtiğimiz ay yüzde 200 zam gören tavuk eti fiyatlarında, tavukçuların ve vatandaşların tepkisinden sonra yüzde 30-40 indirim yapıldı. Yapılan indirimlerle tavuk etinin kilosu 20 liradan 8,5-9 liraya kadar düştü.



Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Canlı hayvan ihracatının biraz daha kısıtlanmasını istiyoruz. İhracat kısıtlandığı zaman fiyatlar daha da aşağı inecek, vatandaş evine etini, tavuğunu alıp götürebilecek" dedi. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilikler tüm sektörlerde olduğu gibi tavukçuluğa da yansıdı. Geçtiğimiz ay yüzde 200 zam gören tavuk eti fiyatları, hem tavukçu esnafını hem de vatandaşı isyan ettirmişti.

Yapılan fırsatçılığın da etkisiyle fiyatı kırmızı et fiyatlarıyla yarışan tavuk etinde, gelen tepkilerin ardından yüzde 40 oranında indirime gidildi. Yapılan indirimlerle tavuk etinin kilosu 20 liradan 8,5-9 liraya kadar düştü. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, tavuk fiyatlarında yüzde 40 indirim olduğunu ve ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşeceğine inandıklarını belirterek, "Tavuk eti fiyatları daha önce 20 liraya kadar çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaş-kanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda devletimize ne kadar katkı yaptığımızı herkes görsün. Bizim başka vatanımız yok. Bunun dövizle alakası yok. sahip çıkmanın zamanıdır" şeklinde konuştu.