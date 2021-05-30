Yüzde 50 kuralı kalkıyor, indirim geliyor: Şehirler arası otobüslerde...
1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşmeyle birlikte şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 kuralı kalkarsa indirim uygulaması gelecek.
Kademeli normalleşme 1 Haziran'da sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek kabine toplantısı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını açıklayacak.
Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, normalleşmeyle birlikte şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 daha az yolcu taşıma kuralının kalkmasıyla bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimler görüleceğini açıkladı.
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