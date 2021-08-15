  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yüzerek hayatta kaldı: Selden 3 gün sonra kurtarıldı

Yüzerek hayatta kaldı: Selden 3 gün sonra kurtarıldı

Yüzerek hayatta kaldı: Selden 3 gün sonra kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selde bir apartmanın bodrum katındaki yavru kedi, 3 gün sonra kurtarıldı.

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde ilçe merkezideki apartmanın bodrum katında 4 yavru kedi de mahsur kaldı. Bina sakinlerinin beslediği kedilerden 3'ü telef olurken, 1'i suda yüzerek hayatta kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin dün binada yaptığı aramada kedi, çamura saplanmış şekilde yaralı bulundu. Sivil arama kurtarma derneği ekipleri tarafından kurtarılan kediye, ekipteki veteriner hekim Bahattin Nadir ilk müdahaleyi yaptı. Nefes borusuna giren ve nefes almasını güçleştiren cisim, ambulansta yapılan müdahale ile çıkarıldı. Yaralarına müdahale edilerek serum verilen kediye 'yılmaz' anlamına gelen Acar ismi verildi.

"YÜZEREK HAYATTA KALMIŞ"
Veteriner hekim Bahattin Nadir, yavru kedinin yüzerek hayatta kaldığını söyleyerek "Kediyi bulduğumuzda titriyordu ve nefes alamıyordu. Çok korkmuştu. Bulunduğu binanın bodrum katında kardeşleriyle birlikte yaşıyormuş. Onlar sel sularına kapılmış; ama bizim kedi direnmiş. İlk olarak oksijen maskesi ile biraz nefes almasını sağladım. Daha sonra serum verdim. Boğazına takılan cismi ameliyatla çıkardım ve yaralarına dikiş attım. Mamasını yedikten sonra birazcık kendine geldi. 3 gün mücadele eden yavru kediye 'yılmaz' anlamına gelen Acar ismini verdik" dedi.

Etiketler bodrum bodrum katı sel felaket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aslıhan Güner'in paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen uyardı: Türk askeri tehlikede
Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı
''IBAN'' paylaştı: Sel felaketi için AFAD'dan yardım kampanyası
Askerden firar etti ''Vatansız'' belgesi verildi
İstanbul depremi için korkunç senaryo: Gerçek olursa...
8 sene önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Rüzgar Erkoçlar'ın son hali şaşırttı
Yüreğimiz yanıyor! İşte sel bölgesinden kahreden görüntüler: Can kaybı artıyor
İç karartan görüntüler: Tamamen kurudu
Şeyma Subaşı bikinili pozları ile nefes kesti