''Yüzüm yapılmazsa yaşamak haram'' demişti...

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, henüz iki aylıkken bir ihmal sonucu yüzü yanan Medine Sineçki, önceki gün girdiği bunalım sonucu bir şişe hap içerek intihara kalkıştı.

Çınar ilçesi Karasungur Mahallesi’ne bağlı Karatepe mezrasında yaşayan Medine Sineçki, 1995 yılında henüz iki aylıkken, hayatının her döneminde izlerini yüzünde taşıyacağı bir olay yaşadı. Ailesiyle birlikte yaylaya çıkan Medine Sineçki, beşikte uyurken ailesinin yanına bıraktığı gaz lambası bir anda yere düşerek yangına neden oldu. Medine Sineçki'nin uyuduğu beşiğin üstündeki naylon tülbent de alev aldı. Alev alan tülbentten inen parçalar Medine Sineçki'nin yüzünü tamamen yaktı. Henüz bebekken başından geçen kötü olayın etkisini 7 yaşına kadar tam kavrayamayan Medine Sineçki için hayatının en zor günleri okula yazılmakla başladı.

Köy yerinde, okula gittiği ilk gün öğrencilerin korkup yanına gelmemesiyle şok yaşayan Medine Sineçki'nin okul hayatı çok kısa sürdü. Arkadaşlarının yanına gelmesi için oyuncaklarını kendileri ile paylaşan Medine Sineçki, her seferinde karşılaştığı olumsuzluklar nedeniyle birinci ayın sonunda okuldan ayrıldı. Artık sadece dört duvar arasında kalan Medine Sineçki için hayatının sonraki dönemleri de zorluklar içinde geçmeye devam etti.

İNTİHAR ETTİ, YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Geçtiğimiz günlerde, tüm cesaretini toplayarak kameralar karşısına geçen Medine Sineçki, babasının maddi imkanının olmadığını belirterek ameliyat olması için yardıma ihtiyaç duyduklarını söylemişti. Aynı röportajda biri yardım etmezse ben artık bu durumda kalırım. Yaşamak haram bana, bu durumda kalacağım yerde öleyim daha iyi” ifadelerini kullanan Medine Sineçki, dün akşam girdiği bunalım sonucu bir şişe hap yutarak intihara kalkıştı. Ailenin haber vermesi ile köye giden ambulansla Diyarbakır’a getirilen Medine Sineçki, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine akıldı.

“KIZIM ÖLDÜKTEN SONRA GELEN YARDIMLARI NE YAPAYIM”

Kızının intiharı ile ilgili konuşan baba, kızıyla beraber bütün cesaretlerini toplayarak yardım edilmesi umuduyla televizyonlara çıktıklarını söyledi. Baba , “Biz bütün cesaretimizi toplayarak televizyonlara çıkmak istedik, belki halimizi gören birileri çıkar da yardım eder diye. Bize sahip çıksınlar diye bunu yaptık. Bir yardım gelmeden, kimse bizi dinlemedi, kızım da bunu gururuna yediremedi intihara kalkıştı. Şu an hastanede yoğun bakımda, 24 saattir tedavi görüyor. Röportaj yaptıktan sonra bize yardım gelmediğini boşuna televizyonlara çıktığımızı bana söylüyordu. Umudumuz yoktur diyerek hapları içerek intihara kalkıştı. Kızım öldükten sonra gelen yardımları ben ne yapayım. Kızım öldükten sonra bana yardım edilsin istemiyorum, kızım sağken elimizden tutulmasını istiyorum” dedi.