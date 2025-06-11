''Yüzyılın cerrahı'' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yüzyılın en iyi cerrahı seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

DHA