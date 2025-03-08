Zabıtadan kaçan yabancı uyruklu dilencilerin yaptıkları ''pes'' dedirtti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Çorum'da dilenen 2 kadın, zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için camiye girip, namaza durdu.
Olay, dün akşam saatlerinde Kunduzhan Mahallesi Hamit Camisi önünde meydana geldi.
Dilencilik yapan yabancı uyruklu 2 kadın, zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için koşarak camiye girdi. İçeriye giren kadınlar, namaz kılmaya başladı.
Kendilerini bekleyen zabıta ekipleri tarafından yakalanan 2 kadının üzerinde yapılan aramada dilencilikten elde edilen paralara el konuldu, kadınlara idari para cezası uygulandı. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol