Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne ÇELİK, Suriyeli sığınmacıların saldırısına uğradı

Zafer Partisi Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne ÇELİK, ikamet ettiği Hatay-Reyhanlı’da Suriyeli sığınmacıların saldırısına uğradı.

3 gün önce alışveriş yaparken bir Suriyeli kadınla tartışan Yelda Döne ÇELİK, arabası ile evine döndüğünde, kendisini evine kadar takip ettiği anlaşılan, Suriyeli kadının saldırısına uğradı ve parmağı kırıldı. Saldırgan olaydan sonra kaçtı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik, bugün de, aynı olayın devamı niteliğinde sayılabilecek, planlı olduğu düşünülen başka bir saldırı ile karşılaştı. Arabası ile seyir halindeyken, Reyhanlı’da kırmızı ışıkta duran, Yelda Döne ÇELİK, Suriyeli sığınmacıların yerel kıyafetini giyen bir erkeğin yumruklu saldırısına uğrayarak yaralandı. Şikayetçi olan Çelik saldırganların bir an önce yakalanarak cezalandırılmalarını ve sınır dışı edilmelerini bekliyor.

Saldırıyı değerlendiren Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İsmail Koncuk, Hatay’da Suriyeli sığınmacı sayısının 700 bine ulaştığını, Reyhanlı’da ise sığınmacı oranının nüfusun yarısını aştığını söyledi. Koncuk, yaklaşık 10 yıldır misafir ettiğimiz sığınmacıların kontrol edilmekte artık zorlanıldığını söyleyerek, Suriyeli sığınmacılar ve kaçaklardan, Türk vatandaşlarına yönelik ölüm ve yaralanma olaylarının hızla arttığını ifade etti.

Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk,”Ülkede sığınmacı ve kaçak oranının ülkemiz nüfusunun %10’una ulaştı, sığınmacı ve kaçakların ülkelerine dönme vakti gelmiş, geçmektedir. Şayet tedbir alınmazsa, süreç içinde yaşayabileceğimiz olayları tahmin etmek zor değildir. Tüm sığınmacı ve kaçaklar bir an önce Türk ve Türkiye dostu olarak vatanlarına döndürülmelidir. Göç mühendisleri göçü artık bir silah olarak kullanmaktadır. Sığınmacı ve kaçak göçünün plansız ve kontrolsüz bir göç olduğunu düşünmüyoruz, tam tersine Türkiye’yi içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklemek için planlanmış ve kontrollü bir göç ile ülkemiz karşı karşıyadır. Türk hakkının %93’ü sığınmacı ve kaçakların bir an önce ülkelerine dönmesi konusunda mutabıktır. Doğrusu bu şartlarda evlatlarımızın can güvenliğinden çok ciddi endişe duyuyoruz. Suriyelilerin yoğun olduğu mahallerde yaşayan vatandaşlarımız adeta diken üstünde yaşamaktadır. Zafer Partisi olarak parti programımıza aldığımız Anadolu Kalesi projesi ile tüm sığınmacı ve kaçakları bir yıl içerisinde ülkelerine göndereceğiz. Bugüne kadar ülkemizin 80 milyar dolar harcadığı sığınmacıların yükünü milletimizin artık taşıyacak mecali kalmamıştır. Reyhanlı’da saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcımız Yelda Döne Çelik’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı Zafer Partisi adına kınıyor ve saldırganların bir an önce yakalanarak gereken cezayı akmalarını istiyoruz. Bu menfur olayın takipçisi olacağız.” dedi.

