Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

3 ayı aşkın süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde 19 Ocak'tan beri tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün görülecek davası öncesinde mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını duyurdu.

Özdağ'ın sağlık durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

Hatırlanacağı gibi 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti.

Bu konuşmasından bir gün sonra "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Tam 109 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ 29 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkmış ve yargılandığı "Cumhurbaşkanına hakaret" davası 10 Eylül'e ertelenmişti.