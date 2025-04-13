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Zafer Partisi Silivri'de buluşuyor

Zafer Partisi Silivri'de buluşuyor
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Zafer Partisi, Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve tutuklu bulunan diğer siyasetçiler, gençler ve gazeteciler için bugün Silivri'de buluşma çağrısı yaptı.

Zafer Partisi Gençlik Kolları bugün Silivri'de toplanmak için çağrı yaptı. Ümit Özdağ'ın 80 gündür tutuklu yargılandığını vurgulayan Zafer Partisi Gençlik Kolları, "Etkinlik kapsamında Gençlik Kolları Genel Merkezi olarak bir basın açıklaması da düzenleyeceğiz. Bu açıklamada, hukuksuz tutuklamalara karşı duruşumuzu ve gençliğin adalet talebini kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada Boğaziçi, ODTÜ, Galatasaray Üniversitesi ve YTÜ'lü öğrencilerinde destek olmak için Silivri'ye geleceği ifade edildi. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Ankaragücü, Samsunspor, Eskişehirspor ve Göztepe gibi kulüplerin taraftar gruplarının da alanda yer alacağı belirtildi.

 

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Etiketler zafer partisi Ümit Özdağ miting silivri silivri buluşması
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