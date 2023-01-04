Zam oranı yüzde 30'a çıktı; bedelli askerlik ücreti değişti

2023 yılının ilk altı ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Bedelli askerlik yapacakların merakla beklediği 2023 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada memur ve emekli zam oranın yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Buna göre bedelli askerlik fiyatı 104 bin 83 lira oldu. Böylece bedelli askerlik fiyatı yüz bin TL sınırını aşmış oldu.

Bedelli askerlik ücreti, 2022 Temmuz ayında 80 bin 64 liraya yükselmişti.

BEDELLİ ASKERLİKTE KURA DÖNEMİ

Öte yandan bedelli askerlikte yeterli eğitim kapasitesinin mevcut olmaması nedeniyle kura sistemi uygulanacak. Artık her bedelli askerlik başvurusu direkt olarak kabul edilmeyip kura ya tabi olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.