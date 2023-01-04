  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zam oranı yüzde 30'a çıktı; bedelli askerlik ücreti değişti

Zam oranı yüzde 30'a çıktı; bedelli askerlik ücreti değişti

Zam oranı yüzde 30'a çıktı; bedelli askerlik ücreti değişti
Güncelleme:

2023 yılının ilk altı ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti belli oldu.

Bedelli askerlik yapacakların merakla beklediği 2023 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada memur ve emekli zam oranın yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Buna göre bedelli askerlik fiyatı 104 bin 83 lira oldu. Böylece bedelli askerlik fiyatı yüz bin TL sınırını aşmış oldu.

Bedelli askerlik ücreti, 2022 Temmuz ayında 80 bin 64 liraya yükselmişti. 

BEDELLİ ASKERLİKTE KURA DÖNEMİ
Öte yandan bedelli askerlikte yeterli eğitim kapasitesinin mevcut olmaması nedeniyle kura sistemi uygulanacak. Artık her bedelli askerlik başvurusu direkt olarak kabul edilmeyip kura ya tabi olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR? 
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

 

Etiketler 2023 bedelli askerlik ücreti bedelli askerlik ne kadar bedelli askerlik fiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP, ''Sinan Ateş'' sessizliğini 6 gün sonra bozdu
İki zincir market fiyatları sabitledi, bir market indirim yaptı
Orta gelirliye konut kampanyası: 1 milyon TL kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?
Çocuk tacizcisine dersini böyle verdi!
Ekrem İmamoğlu o belgeleri canlı yayında açıkladı
Şentop, ''Lozan'da gizli madde var'' tartışmasına noktayı koydu
En düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıktı! İşte yeni maaşlar
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
9 dev banka baskılanan dolar kuru tahminini açıkladı
AK Partili Şamil Tayyar'dan memur ve emeklinin zam oranına tepki