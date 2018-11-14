Zaman gazetesinin eski başyazarına hapis cezası

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmir 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ali Ünal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, sanığın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla şikayetçi olduğu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 29,5 yıla kadar hapis istenen Ali Ünal'dan son savunmasını yapmasını istedi.

Ali Ünal, FETÖ'nün kurucusu, yöneticisi olmadığını, darbe girişiminde bulunmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını söyledi.

Kendisinin yazar ve mütercim olduğunu belirten Ünal, 90'nın üzerinde kitabı bulunduğunu, 26 yıldır gazetelerde yazdığını, son senedir 20 ise kapatılan Zaman gazetesinde yazılarının yayımlandığını ifade etti.

Bugüne kadar binin üzerinde yazı yazdığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde görülen hiçbir FETÖ davasında örgüt kurucusu ve yöneticisi olarak ismim geçmedi. İsmim FETÖ'nün hiyerarşisi içinde geçmemesine rağmen nasıl oluyor da bu suçla yargılanıyorum anlamıyorum. Benim hiçbir terör örgütüyle bağım yok. 1996 yılından sonra kitap tercüme etmek için ABD'ye gitmeye başladım. 5-6 kez Fetullah Gülen ile görüştüm. Benim soru sormamı severdi, bu yüzden bazı görüşmelerde bulundum. Örgütün askeri, yargı ve emniyet yapılanmasından kimseyi bilmem. İddia makamı beni Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsle suçluyor. Darbe girişimini 16 Temmuz sabahı televizyondan öğrendim."

Yazılarından dolayı suçlandığını iddia eden Ünal, mahkemede tanıklık edenlerin hiçbirinin kendisinin terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olduğuna dair somut deliler ortaya koyamadığını savundu.

Ünal, yazılarında hükümeti eleştirdiğini, bunların da fikir özgürlüğü olduğunu ileri sürdü.

Yaklaşık 27 aydır tutuklu bulunduğunu, engelli bir kızı olduğunu belirten Ünal, suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz ise mütalaasında, Ünal'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası " ile cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Ünal'ın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Ünal, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise beraat etti.

Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 29,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.