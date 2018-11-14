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  3. 14 Kasım 2018 17:03

Zaman gazetesinin eski başyazarına hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında Zaman fazetesinin eski başyazarı Ali Ünal 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zaman gazetesinin eski başyazarına hapis cezası
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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ  soruşturması kapsamında tutuklanan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, 19  yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İzmir 2 No'lu F Tipi  Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ali Ünal, Ses ve  Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, sanığın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur sıfatıyla  şikayetçi olduğu, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör  örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından  hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 29,5 yıla kadar hapis  istenen Ali Ünal'dan son savunmasını yapmasını istedi.

Ali Ünal, FETÖ'nün kurucusu, yöneticisi olmadığını, darbe girişiminde  bulunmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını söyledi.

Kendisinin yazar ve mütercim olduğunu belirten Ünal, 90'nın üzerinde  kitabı bulunduğunu, 26 yıldır gazetelerde yazdığını, son senedir 20 ise kapatılan  Zaman gazetesinde yazılarının yayımlandığını ifade etti.

Bugüne kadar binin üzerinde yazı yazdığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde görülen hiçbir FETÖ davasında örgüt kurucusu ve yöneticisi  olarak ismim geçmedi. İsmim FETÖ'nün hiyerarşisi içinde geçmemesine rağmen nasıl  oluyor da bu suçla yargılanıyorum anlamıyorum. Benim hiçbir terör örgütüyle bağım  yok. 1996 yılından sonra kitap tercüme etmek için ABD'ye gitmeye başladım. 5-6  kez Fetullah Gülen ile görüştüm. Benim soru sormamı severdi, bu yüzden bazı  görüşmelerde bulundum. Örgütün askeri, yargı ve emniyet yapılanmasından kimseyi  bilmem. İddia makamı beni Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsle suçluyor. Darbe  girişimini 16 Temmuz sabahı televizyondan öğrendim."

Yazılarından dolayı suçlandığını iddia eden Ünal, mahkemede tanıklık  edenlerin hiçbirinin kendisinin terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olduğuna dair  somut deliler ortaya koyamadığını savundu.

Ünal, yazılarında hükümeti eleştirdiğini, bunların da fikir özgürlüğü  olduğunu ileri sürdü.

Yaklaşık 27 aydır tutuklu bulunduğunu, engelli bir kızı olduğunu  belirten Ünal, suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet Savcısı Elif İkiz ise mütalaasında, Ünal'ın, "Anayasal  düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek",  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis  cezası " ile cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Ünal'ın "silahlı terör örgütü  kurmak ve yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar  verdi.

Sanık Ünal, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ise  beraat etti.

Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal, Uşak Cumhuriyet  Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 11 Ağustos 2016  yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde yakalanmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından  tutuklanmış,  hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve  29,5 yıl  hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AA

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