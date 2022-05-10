  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Zaman yolcusundan ürküten iddia: 14 Temmuz ve 9 Ağustos'a dikkat!

Zaman yolcusundan ürküten iddia: 14 Temmuz ve 9 Ağustos'a dikkat!

Zaman yolcusundan ürküten iddia: 14 Temmuz ve 9 Ağustos'a dikkat!

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kişi, 14 Temmuz'da büyük bir deprem olacağını, 9 Ağustos'ta ise 2 milyon insanın kaybolacağını iddia etti.

Zaman yolculuğuna dair tartışmalar devam ediyor. Sosyal medyada 'thehiddengod1' olarak da bilinen Kawhi Leonard da bir zaman yolcusu ile gerçekleştirdiği röportajın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"BÜYÜK BİR BÖLÜNME OLACAK"
Zaman yolcusuna 14 Temmuz 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelecek büyük depremin ardından yeryüzünden büyük bir kırılma meydana gelecek.

"2 MİLYON KİŞİ KAYBOLACAK"
Zaman yolcusunun ikinci iddiası ise daha ilginç. Zaman yolcusu, 9 Ağustos'ta 2 milyon kişinin esrarengiz bir şekilde dünyadan kaybolacağını öne sürüyor. 3 Ekim 2022'de ise Stalker olarak bilinen yaratıklar tüm dünyada ortaya çıkacak.

Etiketler zaman yolcusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MetroPOLL'ün son anketinde AK Parti seçmeni ile CHP seçmeni aynı fikirde!
Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı
ORC Mayıs anketini açıkladı: Millet İttifakı farkı açıyor
Masumlar Apartmanı'nın güzel yıldızı nişanlandı
Benzine büyük zam geliyor
Sümela'nın ''saklı mezarları'' ortaya çıktı, ziyaretçi akını yaşanıyor
Seyhan Soylu'dan skandal açıklama: ''Bakıp mastürbasyon yapıyorsundur''
Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi
İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat! Emekliliği beklemeye gerek yok