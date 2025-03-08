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Zam'aydın Türkiyem! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Zam'aydın Türkiyem! Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımayı sürdürüyor.

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI ve Esse gruplarına zam geldiğini açıklamıştı.

Bugün itibariyle BAT grubu sigalarına da zam geldi. BAT grubuna gelen zamla birlikte grubun en ucuz sigarası 75 TL en pahalı sigarası ise 91 TL oldu.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.

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