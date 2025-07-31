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Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi

Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi
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İzmir'de İZTO Meclisi’nde oy birliğiyle alına kararla 200 gram ekmeğin azami fiyatı 1 Ağustos tarihi itibariyle 15 TL'ye yükseltildi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesinin 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ekmekte yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

 

DHA

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