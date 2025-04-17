Zam'aydın Türkiyem: Yeni gün, yine yeniden bir zamla başladı

Araç sahipleri yeni güne yine, yeniden akaryakıt zamlarıyla başladı. Benzin ve motorindeki indirimleri silip atan zam yağmuru bugün de devam etti. İşte zam sonrası 17 Nisan Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve biterken zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında tatil haftasının ardından rekor oranda yapılan indirimleri silip atan zamlar bugün de devam etti.

Akaryakıt fiyatlarında 8 Nisan'da geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan itibariyle motorinde 2 TL 64 kuruş, 10 Nisan itibariyle de de benzine 2 TL 24 Kuruş indirim yapılmıştı. Hatta yapılan indirimler bunlarla da sınırlı kalmadı ve 11 Nisan'da benzine 1 TL 32 Kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı.

Ancak peş peşe gelen indirimler sonrasında yeniden başlayan zam yağmuru bu büyük indirimleri silip attı. 13 Nisan'da 82 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına bugün ( 17 Nisan Peşembe ) itibariyle bir zam daha geldi.

Türkiye genelinde benzinde pompaya 97 kuruş olarak yansıyan yeni zamla birlikte sadece son bir haftalık süreçte yapılan toplam zam 2 TL’ye dayandı.

İşte 17 Nisan Perşembe günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,75 TL

Motorin fiyatı: 45,16 TL

LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,15 TL

Motorin fiyatı: 44,37 TL

LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,11 TL

Motorin fiyatı: 45,51 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,87 TL

Motorin fiyatı: 46,24 TL

LPG fiyatı: 29,44 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,08 TL

Motorin fiyatı: 46,53 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,95 TL

Motorin fiyatı: 45,42 TL

LPG fiyatı: 28,34 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,51 TL

Motorin fiyatı: 45,92 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,71 TL

Motorin fiyatı: 46,12 TL

LPG fiyatı: 28,13 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,83 TL

Motorin fiyatı: 46,23 TL

LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,20 TL

Motorin fiyatı: 45,60 TL

LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,55 TL

Motorin fiyatı: 45,97 TL

LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,50 TL

Motorin fiyatı: 45,90 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,55 TL

Motorin fiyatı: 45,94 TL

LPG fiyatı: 29,25 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,54 TL

Motorin fiyatı: 45,94 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,19 TL

Motorin fiyatı: 46,58 TL

LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor