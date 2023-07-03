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Zamları belirleyecek Kabine toplantısı sona erdi

Zamları belirleyecek Kabine toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.20'de başladı. Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler oldu.

 Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. 

 

TORBA YASA TEKLİFİ

Torba yasa teklifi de Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda toplantı gerçekleştiren hükümetin ekonomi kurmayları, torba yasa teklifinin taslağını neredeyse tamamladı.

EV SAHİBİ VE KİRACILAR DA KABİNE'Yİ BEKLİYOR

Meclis'te gündeme gelecek torba yasa teklifinde, emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak.

Etiketler kabine cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantısı
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