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Zamlı yurt dışı harcı zammı dönemi bu gece başlıyor

Zamlı yurt dışı harcı zammı dönemi bu gece başlıyor
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Yurt dışına giderken çıkış harcı ödemekle yükümlü olan Türk vatandaşları 00.00 itibariyle harç puluna 500 lira ödeyecek.

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanunla birlikte yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

Pasaport kontrolünden geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59’a kadar yurt dışı çıkış harcı 150 lira; 12 Ağustos Pazartesi saat 00.00’dan itibaren ise 500 lira ödeyecek.

DHA

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