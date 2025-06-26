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Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi

Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi
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Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine peş peşe gelen zamlarla akaryakıt fiyatları Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkmıştı. Sadece 1 haftada benzin ve motorine gelen toplam zam 13 TL'ye ulaşmış araç sürücüleri bu zamlara isyan etmişti. Ancak ortadoğuda suların durulmasıyla zamların yerini indirimler aldı. Bugün itibariyle akaryakıtta pompa fiyatlarında ciddi bir düşüş oldu. İşte indirim sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen başdöndüren zamların ardından yeni gün hem benzinde hem de motorinde büyük indirimle başladı.

Hatırlanacağı gibi sadece 1 hafta benzin ve motorine toplamda 13 TL'ye yakın zam gelmişti. Bu zamlar ÖTV düzenlemeleri haricinde, akaryakıt grubunda bir defada yapılan en büyük artış olarak kayıtlara geçerken zam fırtınası ile bazı illerimizde motorinin litre fiyatı 55 TL'yi, benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aşmıştı.

Ancak yeni haftada ortadoğudaki savaşın durulmasının ardından brent petroldeki düşüş sonrası önce 24 Haziran Salı günü ardından da bugün akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirimler geldi.

Hatırlanağı gibi Salı günü itibariyle motorinin litre fiyatına 1,66 TL'lik indirim gelmişti. Bugünden itibaren ( 26 Haziran Perşembe ) geçerli olmak üzere de motorinin litresinde 4 TL 6 kuruş, benzinin litresinde ise 2 TL 68 kuruş indirim gerçekleşti. İndirimler bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Sektör yetkilileri İsrail - İran savaşında beklenen ateşkes ile birlikte önümüzdeki günlerde hem motorine hem de benzine peş peşe indirimler beklendiğini açıklamıştı. İndirimlerin devam edip etmeyeceği konusunda ise şimdilik net bir bilgi yok.

İşte 26 Haziran Perşembe günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,54 TL
Motorin fiyatı: 49,88 TL 
LPG fiyatı: 26,54 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,87 TL 
Motorin fiyatı: 49,03 TL
LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,88 TL 
Motorin fiyatı: 50,22 TL
LPG fiyatı: 26,59 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,71 TL
Motorin fiyatı: 51,01 TL
LPG fiyatı: 27,08 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,86 TL
Motorin fiyatı:  51,23 TL
LPG fiyatı: 26,19 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,72 TL
Motorin fiyatı: 50,12 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,29 TL
Motorin fiyatı: 50,63 TL
LPG fiyatı: 25,70 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,52 TL
Motorin fiyatı: 50,85 TL
LPG fiyatı: 25,77 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,62 TL 
Motorin fiyatı: 50,95 TL
LPG fiyatı: 27,12 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,96 TL 
Motorin fiyatı: 50,31 TL
LPG fiyatı: 26,42 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  50,32 TL 
Motorin fiyatı: 50,69 TL
LPG fiyatı: 27,32 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,29 TL
Motorin fiyatı: 50,61 TL
LPG fiyatı: 25,19 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,34 TL 
Motorin fiyatı:  50,66 TL
LPG fiyatı: 26,89 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,33 TL 
Motorin fiyatı: 50,66 TL
LPG fiyatı: 26,51 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,98 TL 
Motorin fiyatı: 51,28 TL
LPG fiyatı: 27,50 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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