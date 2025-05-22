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''Zararım karşılandı'' deyip şikayetini geri çekmişti! Kayınpedere şoke eden suçlamalar

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İstanbul Eyüpsultan'ta 17 yaşındaki Timur C.'nin çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat A.'nın eşi Şükriye A., şikayetinde vazgeçmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şükriye A., kayınpederinin avukatına ''Bir, iki, üç, dört beş milyon dolar kaç koparabiliyorsan o kadar alacaksın'' dediğini iddia etti.

İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur C.'nin çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat A.'nın eşi Şükriye A., maddi tazminat karşılığında şikayeti geri çekti. Türkiye’nin aylarca gündeminden düşmeyen olayda yaşanan flaş gelişmenin ardından, Şükriye A., şikayetinden neden vazgeçtiğini TV100 muhabiri Sevgim Begüm Yavuz'a anlattı.

Eşi Oğuz Murat A.’nın ailesinin kendisine söz hakkı vermediğini anlatan Şükriye A., bir çocukla tek başına kaldığını söyledi. A., “Altı ay boyunca davayla ilgili ne ben ne de diğer yaralılar herhangi bir bilgi almadık. Altı ayın sonunda ilk defa avukatları benimle konuşmak istedim” dedi.

'50-55 MİLYONLARI KONUŞTULAR'

Avukatların, karşı taraf ile görüşme halinde olduklarını kendisine söylediklerini belirten Şükriye A., “Karşı taraflı bir görüşme halinde olduklarını, işte hemen çıkışmam gerektiğini, çocuğum olduğunu ve mantıklı düşünmem gerektiğini hatta o zamanlar elli, elli beş milyonları konuştukları bir dönemdi. Ben o süreçte hiçbir şey konuşmadım. Bir şeylerin ters gittiğini maalesef ki altı ayın sonunda anlayabildim” ifadelerini kullandı.

Şükriye A., kayınpederine ait olduğunu iddia ettiği planı fark edemediğini kaydederken, Şu şekilde de konuşmaların geçtiğini, işte kayınpederimin böyle bir parayı alacağını, yaralılara işte iki yüz ellişer bir şeyler veririz, onlar tutar gibi şeyler. Kendi avukatlarının ağzından çıkan şeyler bunlar söylediklerim.

Yarakılar şu kadar verir ne yaparsa yapsınlar. Para alındıktan sonra dava, iş bittikten sonra beni ilgilendirmiyor, isterlerse birbirlerini yesinler gibi ifadeler kullandığı” ifadeleriyle dile getirdi.

'NE KADAR KOPARABİLİRSEN O KADAR ALACAKSIN'

Açıklamalarında yüklü miktarda tazminat almadığını kaydeden A., “Daha yanlış duymadıysam olayın sekizinci günü kendi avukatına bir, iki, üç, dört beş milyon dolar kaç koparabiliyorsan o kadar alacaksın dediğini de biliyorum. Bunları maalesef çok geç öğrendim” dedi.

Eşinin ailesinin ilk günden beri para pazarlığının içinde olduğunu öne süren A., kendisinin para pazarlığına oturmadığını ve avukatları aracılığı ile anlaşmaya vardığını kaydetti. A., kendisi hakkında algı yapıldığını söylerken, “Bunları yapacaklar ama gerekirse hepsini de yayınlatırım. Ama her şeyin bir zamanı var daha fazla bence ileri gitmesinler. Çünkü ben hukuki anlamda da her şeyi kullanacağım” diye konuştu.

''Zararım karşılandı'' deyip, şikayetini geri çekti!''Zararım karşılandı'' deyip, şikayetini geri çekti!Güncel

tv100

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Etiketler oğuz murat trafik kazası
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