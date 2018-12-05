O ilimizde eğitime yağış engeli ! Okullar tatil edildi
O ilimizde eğitime yağış engeli ! Okullar tatil edildi
AK Parti 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak
AK Parti 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak
Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak ? İşte rakamlar
Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak ? İşte rakamlar
Artık vatandaşları kandıramayacaklar ! İşte ''indirim'' kararı
Artık vatandaşları kandıramayacaklar ! İşte ''indirim'' kararı
Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı
Merakla beklenen AÖF sonuçları açıklandı
Bugün borcunu sorgulayanlar farketti ! O trafik cezaları silindi mi ?
Bugün borcunu sorgulayanlar farketti ! O trafik cezaları silindi mi ?
Ünlü oyuncu Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'da
Ünlü oyuncu Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'da
MHP'yi üzen ölüm ! Adaylık başvurusuna gidiyordu...
MHP'yi üzen ölüm ! Adaylık başvurusuna gidiyordu...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Aralık 2018 18:16

Zehir tacirlerine darbe: 500 kilo eroin ele geçirildi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, şüphelendikleri bir TIR'da 500 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Zehir tacirlerine darbe: 500 kilo eroin ele geçirildi
A+ A-

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.

Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen tırın çekicisindeki dondurulmuş hayvan iç yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi. 

Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü tırdaki 3 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.

Vali Arslantaş, yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız olarak sürdüğünü söyledi.

Tırdaki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Şensoy ise tırdaki arama çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, "Durdurulan tırda ele geçirilen eroin yaklaşık 500 kilogram. Konuya ilişkin arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor." dedi.

AA

tır , eroin , 500 kilo , emniyet müdürü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM